JPP quer reforçar e consolidar aposta cultural

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz promete reforçar e consolidar a aposta feita na área cultural. Élia Ascenção frisa que os investimentos feitos permitiram "não só uma nova atratividade num concelho que antes era apenas um ponto de passagem, mas permitiram também ir ao encontro dos valores de uma terra fortemente marcada por tradições, com múltiplas entidades culturais".

A candidata recorda que, nos últimos 12 anos, foi criada "uma nova dinâmica com a implementação de novas realizações integradas com a Marca Santa Cruz". Foram criados eventos como o Natal em Santa Cruz, o Santa Cruz em Flor, o Santa Faz e a Feira do Livro.

"A criação de cartazes que integram projetos inovadores, mas que também criam espaço para os valores já existentes, tem permitido validar e apoiar associações e grupos culturais, mas também implementar uma dinâmica cultural com efeitos multiplicadores na atratividade do território, na dinamização económica e na valorização da tradição e da modernidade", aponta uma nota enviada à imprensa.

A mediação cultural tem sido implementada tanto pela Casa da Cultura, como polo agregador de diversas iniciativas, mas também pelo Serviço Educativo e Bibliotecas Municipais, na implementação de iniciativas de mediação da leitura, das artes, do património.

"Estas iniciativas têm permitido uma ligação efectiva à comunidade, com particular ênfase nas famílias e nos mais novos", indica. A candidata apontouque houve a preocupação de reabilitar os edifícios, mas que estes se têm constituído essencialmente como edifícios humanos, com forte implantação e ligação à comunidade, através de um trabalho de mediação cultural "que torna efectiva a sua validade e a concretização de todos os seus objectivos programáticos".

Élia Ascensão salientou que este trabalho é para continuar a consolidar, com eventual reforço de algumas áreas, "sempre com a consciência de que o investimento em cultura tem um efeito multiplicador na dinâmica económica e também nas dinâmicas e apoios sociais à comunidade".