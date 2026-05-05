Assembleia Municipal do Porto aprova voto de louvor ao FC Porto por unanimidade

A assembleia municipal do Porto aprovou por unanimidade, na noite de terça-feira, um voto de louvor ao FC Porto pela conquista do título da I Liga de futebol e pela subida da equipa feminina ao principal escalão.

Ainda antes do início da continuação da sessão ordinária da Assembleia Municipal, a primeira desde que os 'azuis e brancos' asseguraram o 31.º campeonato nacional, no sábado, os deputados municipais assinalaram a conquista do clube, apontada como um "marco da excecional relevância no desporto português".

"Esta conquista [do 31.º título nacional] reafirma um percurso histórico de excelência, exigência competitiva e afirmação contínua, projetando o nome da cidade do Porto a nível nacional e internacional", destacou a presidente da Mesa, Marta Massada.

Segundo o voto de louvor, os resultados da equipa feminina de futebol do FC Porto, que, no seu segundo ano de existência, foi campeã da segunda divisão e garantiu o acesso à I Liga, são "particularmente relevantes no processo de consolidação do futebol feminino".

"O FC Porto é uma instituição profundamente enraizada na cidade, constituindo um elemento central da sua identidade coletiva e do seu prestígio externo", pode ler-se ainda.

No dia 16 de maio, o FC Porto será recebido nos Paços do Concelho, no âmbito dos festejos da formação masculina após o fim da temporada.