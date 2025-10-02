PAN apresenta medidas para apoiar idosos em Santa Cruz

Sob o mote 'Melhor é possível', o PAN apresentou uma proposta estruturante para o concelho com o Programa 'Envelhecer com Dignidade', que visa garantir uma resposta mais humana e inclusiva à população sénior.

O programa contempla acompanhamento médico e psicológico ao domicílio, permitindo uma maior proximidade e cuidado com os idosos, sobretudo os que enfrentam dificuldades de mobilidade. Está igualmente prevista a criação de um Cartão Municipal do Idoso, que dará acesso a benefícios em transportes, farmácias e eventos culturais, aliviando despesas e promovendo a participação ativa na comunidade.

Outro eixo fundamental será a implementação de um Gabinete de Apoio ao Idoso, que funcionará como um ponto de referência para prestar apoio social, informação e acompanhamento personalizado.

Paralelamente, o PAN defende a criação de mais Centros de Dia e Comunitários em todas as freguesias do concelho, espaços dedicados ao convívio, ao combate ao isolamento e à promoção de um envelhecimento activo.

Para o PAN, estas medidas representam mais do que um compromisso eleitoral, são um investimento no presente e no futuro de Santa Cruz, valorizando aqueles que tanto contribuíram para a comunidade.

A nossa proposta nasce de uma convicção simples de que melhor é possível. Em Santa Cruz queremos que cada idoso sinta que não está esquecido, que tem apoio e que pode viver com dignidade. O envelhecimento não pode ser visto como um problema, mas como uma etapa da vida que merece respeito, cuidado e valorização. Válter Ramos, candidato do PAN à Câmara Municipal de Santa Cruz

Com o Programa 'Envelhecer com Dignidade', o PAN reafirma o seu compromisso em colocar as pessoas no centro das políticas locais, construindo um concelho mais justo, solidário e humano.