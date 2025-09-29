RB1 apresenta projecto de proximidade e renovação para o Campanário

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) apresentou a sua equipa candidata à Junta de Freguesia do Campanário, liderada por Sara Pereira, "uma jovem com provas dadas de dedicação à comunidade e de proximidade com a população", refere um comunicado de imprensa.

"Com uma equipa motivada e ligada à terra, a candidatura assume o compromisso de iniciar um novo ciclo no Campanário, baseado em proximidade, ação e verdade", lê-se.

Segundo a candidata Sara Pereira, “o Campanário merece uma Junta de Freguesia activa, presente, que respeite as pessoas e que trabalhe diariamente para melhorar a qualidade de vida de todos”.

Entre os principais compromissos da candidatura está: a proximidade com a população, com atendimento eficaz e escuta activa, a requalificação das veredas, caminhos agrícolas e espaços públicos, garantindo melhores condições para agricultores e residentes, o apoio às associações locais, valorizando o desporto, a cultura e a ação social, programas para seniores, de lazer, bem-estar e combate ao isolamento, a promoção da saúde e do exercício físico, com iniciativas acessíveis a toda a comunidade, a valorização do património cultural e ambiental, dinamizando o turismo e protegendo os recursos locais, o apoio directo à agricultura, com medidas práticas para quem trabalha a terra, o investimento na educação e apoio à natalidade, criando melhores condições para jovens e famílias e a preservação das tradições locais, com incentivo às festas e colaboração entre entidades da freguesia.

Para Sara Pereira, estas medidas representam uma "nova forma de estar na política, com verdade, responsabilidade e compromisso real com as pessoas."

O Movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1) reforça que esta candidatura simboliza a vontade de construir um Campanário "mais forte, mais solidário e mais preparado para os desafios do futuro".

"Com RB1, o Campanário tem a oportunidade de escolher uma liderança próxima, determinada e dedicada ao serviço público", remata.



