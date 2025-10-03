Ribeira Brava em Primeiro anuncia planos para o Apoio Social, Saúde Pública e Universidade Sénior

O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, emitiu uma nota no qual apresenta uma "estratégia sólida de apoio social e saúde pública, reforçada por medidas concretas que colocam sempre os ribeirabravenses em primeiro lugar", afirma.

Conforme explica, "estas áreas, fundamentais para a qualidade de vida e para o futuro do concelho, são assumidas como prioridade absoluta, garantindo respostas próximas, eficazes e inclusivas", destacando as principais propostas:

"Reforço do apoio ao doente oncológico, assegurando acompanhamento digno e eficaz;

Promoção do envelhecimento ativo e da inclusão social, com programas dedicados a idosos e grupos vulneráveis;

Parcerias com centros de saúde, escolas e instituições sociais para melhorar a prevenção e a resposta no terreno;

Programas de estilos de vida saudáveis e de prevenção na adolescência, em articulação com as comunidades escolares;

Incentivo ao voluntariado de proximidade, reforçando a solidariedade comunitária;

Habitação social e de custos controlados, através da reconversão de escolas desativadas e parcerias com o IHM e promotores privados".

E continua, salientando que "no âmbito do envelhecimento activo, o RB1 anuncia medidas de grande impacto", tais como :

"A Universidade Sénior da Ribeira Brava passará a ter um espaço próprio e contará com uma carrinha de apoio, garantindo transporte e maior mobilidade aos seus utentes. Esta aposta vai permitir reforçar a participação dos seniores nas atividades, promovendo inclusão, bem-estar e qualidade de vida."

Além disso, o movimento "compromete-se a manter e reforçar", estas medidas já em vigor:

O apoio à Universidade Sénior da Ribeira Brava;

A recuperação de habitações de famílias carenciadas;

A aplicação das taxas mínimas de IMI e benefícios de IMI familiar;

A redução de taxas municipais para famílias com dificuldades económicas;

O apoio contínuo às instituições de cariz social do concelho.

A candidatura liderada por Marco Martins "acredita que uma Ribeira Brava mais justa, solidária e inclusiva só se constrói com proximidade, respeito e respostas eficazes, assegurando que ninguém fica para trás", conclui.