JPP apresenta programa autárquico

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) considerou hoje que o Programa Autárquico 2025-2029 para a Câmara Municipal do Funchal exprime “a seriedade, o compromisso escrito, a palavra para honrar, entre a equipa que lidero, o JPP e toda a população do Funchal”, declara Fátima Aveiro, numa nota enviada.

Para assinalar publicamente esse “pacto da candidatura JPP com a cidade e com todos os funchalenses”, o Programa Autárquico 2025-2029 é apresentado na tarde desta terça-feira, na Praça da Restauração, num evento público com a presença dos candidatos à vereação à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia e também os cabeças de lista do partido pelos restantes concelhos da Região.

“Durante meses produzimos, com os contributos fundamentais de pessoas de diferentes áreas técnicas, pessoas com visão do que deve ser a cidade do presente, mas sobretudo a nova perspectiva para o futuro, um Programa transformador com o propósito de recolocar o Funchal no patamar de excelência onde já esteve em algumas áreas que, entretanto, foi perdendo”, refere a candidata.

A candidata independente do JPP afiança que a presença no terreno tem permitido “confirmar que o Funchal é hoje uma cidade sem planeamento, nalguns aspectos descaracterizada, sem um pensamento estruturado, discutido e analisado”, frisa. “É preciso inovar, não apenas nos projetos e nas ideias, mas também no pensamento, planear as necessidades e decidir com rigor e transparência. Muitos dos desafios que se colocam à cidade têm de considerar novas e recentes realidades para garantir qualidade de vida e bem-estar a quem vive e trabalha na cidade, cuidar melhor dos nossos, mas importa também ter presente soluções para responder à pressão turística.”

Fátima Aveiro convida a população do Funchal a consultar o programa do partido que se encontra disponível nas plataformas digitais e nas páginas oficiais da candidatura. Desafia a candidatura do PSD/CDS a fazer o mesmo e a revelar publicamente o seu programa autárquico para que “os eleitores sejam devidamente esclarecidos sobre os diferentes projetos e possam escolher em liberdade e consciência”.

“O que temos visto dessa candidatura até hoje”, sinaliza a candidata, “é apenas um conjunto de ideias avulsas e repetidas em 2021, não há uma única ideia nova, é, aliás, curioso ouvirmos o PSD/CDS a falar de falta de habitação pública, da mobilidade e do trânsito, ou seja, dos problemas que eles próprios criaram, mas nem aí apresentam qualquer solução ou novidade.”

O Programa Autárquico do JPP assenta em 12 eixos, com foco na habitação, custo de vida, mobilidade e trânsito, desenvolvimento social e combate à pobreza, planeamento e urbanismo, espaços públicos e zonas verdes, governança, gestão e transparência.