Mostra do Maracujá e Derivados reforça valorização dos produtos regionais na Ribeira Brava

A vila da Ribeira Brava acolhe, até domingo, a 6.ª edição da Mostra do Maracujá e Derivados, um evento promovido pela ACOESTE – Associação da Costa Oeste, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP).

A iniciativa, que conta com uma comparticipação financeira máxima de 12 mil euros ao abrigo de um contrato-programa com a SRAP, pretende dinamizar a produção agrícola local.

Durante a abertura do certame, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou o papel das associações na promoção e valorização dos produtos regionais, sublinhando a importância da colaboração entre o Governo Regional e as entidades do sector agrícola: "Esta iniciativa é um exemplo do papel que as associações têm na promoção dos produtos regionais", disse.

No âmbito do evento, a ACOESTE vai distribuir 500 plantas de maracujá a produtores locais, incentivando a revitalização e a continuidade das explorações agrícolas dedicadas a esta cultura.

De acordo com dados da Direcção Regional de Agricultura, a produção regional de maracujá atingiu, em 2024, cerca de 306 toneladas, cultivadas em 39 hectares, com um rendimento estimado em 1,2 milhões de euros. Actualmente, cerca de 700 agricultores estão envolvidos na cultura, que tem beneficiado de acções de formação e apoio técnico promovidas no âmbito do plano estratégico da agricultura regional.

A Mostra inclui também momentos de animação musical, um seminário técnico sobre a cultura do maracujá, com temas como preparação do solo, plantação e controlo de pragas, e o 3.º Festival de Cocktails de Maracujá, que alia inovação, gastronomia e identidade regional.

A abertura do evento serviu ainda para assinalar o 10.º aniversário da ACOESTE, entidade organizadora do certame.