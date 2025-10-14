Albuquerque garante que vai cumprir promessas na Ribeira Brava
Durante a visita às obras recentemente concluídas no centro da Ribeira Brava, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assegurou que vai cumprir os compromissos assumidos com o concelho, destacando dois investimentos estruturantes: a requalificação da frente mar e a construção do novo auditório municipal.
“O projecto de requalificação da frente-mar é uma obra importantíssima, que vai acrescentar valor e dinamismo a esta vila. E temos aqui outro compromisso fundamental, que é o novo auditório, a construir na área adjacente ao museu”, afirmou Albuquerque, sublinhando que ambos os projectos serão determinantes para o desenvolvimento cultural e urbano da Ribeira Brava.
O presidente recordou ainda a recente criação da nova sede e sala de ensaios da Banda Municipal da Ribeira Brava, realçando o impacto da iniciativa na formação artística local. “Constatamos o número de famílias e de crianças que frequentam a escola de música, e percebemos que é essencial dotar a Ribeira Brava de um centro cultural capaz de acolher grandes espectáculos e eventos”, reforçou.
Miguel Albuquerque garantiu que o Governo Regional vai manter o investimento na área cultural e na requalificação urbana, frisando que “é fundamental continuar a valorizar esta vila, o seu património e as suas gentes”.
As declarações foram feitas no âmbito da visita às obras de requalificação da baixa da Ribeira Brava, num investimento global de 5,6 milhões de euros, que incluiu a criação de uma nova praça, um parque de estacionamento e a modernização do espaço público.