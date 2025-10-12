Candidato do PSD/CDS na Ribeira Brava recorda a importância deste sufrágio

O candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava pela coligação PSD/CDS, Jorge Santos, destacou, esta manhã, a importância destas eleições autárquicas.

"O voto é aquele direito cívico que todos nós devemos de exercer. São eleições importantes para o poder local e não votar é deixar os outros decidirem por nós, daí que cada um deva decidir o que quer para a sua terra", afirmou, recordando que quanto mais votarem "maior é a representatividade daquilo que é a vontade do povo".

O cabeça-de-lista do PSD/CDS exerceu, esta manhã, o seu direito ao voto na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, onde explicou que, em "causa está o futuro do concelho" para os próximos quatro anos. "A decisão de hoje vai interferir directamente no dia-a-dia e na qualidade de vida dos munícipes", frisou.