Unidade de Ensino Estruturado da Ribeira Brava reforça inclusão escolar

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, visitou hoje a Unidade Especializada de Ensino Estruturado que funciona, desde Julho, na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, fruto de uma parceria entre a autarquia, a secretaria regional de Educação e a Junta de Freguesia local.

Nesta visita efectuada juntamente com a secretária da Educação, Elsa Fernandes, o director Regional, João Costa e Silva, e um representante da Junta de freguesia da Ribeira Brava, foi possível conhecer o espaço que oferece uma resposta educativa especializada para crianças diagnosticadas com perturbações do espectro do Autismo (PEA), perturbações do desenvolvimento intelectual e outras condições do foro do neuro desenvolvimento.

Na ocasião, o governante destacou o trabalho de equipa entre as diversas entidades que proporcionou esta oferta aos alunos do concelho com necessidades educativas mais agravadas, permitindo que tenham "uma aprendizagem condigna, com possibilidade de crescimento, desenvolvimento e aquisição de competências".

Esta nova valência enriquece a oferta educativa na Ribeira Brava, assim como outros investimentos feitos nos últimos tempos, nomeadamente, a abertura das salas de berçário/infantário nas escolas da Tabua e Serra de Água, ou a recuperação do edifício escolar Padre Manuel Álvares, que exigiu uma abordagem junto do Governo Regional por parte da autarquia.

Em fim de mandato, Ricardo Nascimento agradeceu a "todos os profissionais de educação, desde professores, educadores, técnicos e auxiliares, que têm trabalhado para que possamos formar crianças e jovens para serem grandes homens e mulheres autónomos no futuro".

Esta unidade visa garantir um ambiente estruturado, seguro e cuidadosamente adaptado às necessidades específicas de cada aluno, promovendo a sua inclusão e assegurando condições adequadas para o seu desenvolvimento pessoal, social e académico.