Governo Regional reforça financiamento da Saúde e reconhece conquistas de atletas madeirenses

O Conselho do Governo Regional da Madeira, reunido esta quinta-feira, na Quinta Vigia, aprovou um reforço de 27,1 milhões de euros ao contrato-programa do SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, elevando o valor global para 353,1 milhões de euros, face aos 326 milhões anteriormente previstos.

Entre as decisões tomadas destaca-se ainda a aprovação de um contrato-programa com a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no valor máximo de 525 mil euros, destinado à aquisição de tecnologias oceânicas.

Na área do desporto, o executivo autorizou três contratos-programa de desenvolvimento desportivo (PRAD 2024/2025), que totalizam 19.367 euros, para apoiar deslocações e competições de clubes regionais, nomeadamente o Clube Desportivo Carvalheiro e o Grupo de Campismo da Madeira.

O Governo Regional aprovou também vários votos de louvor público a atletas madeirenses que se destacaram em competições nacionais e internacionais em diferentes modalidades, entre as quais patinagem artística, canoagem, atletismo e pesca submarina.

Entre os homenageados estão: Madalena Rodrigues Costa, Campeã do Mundo de Patinagem Artística; Bernardo Andrade de Leça Pereira, Campeão do Mundo de Canoagem de Mar (Sub-23); Amândio Filipe Correia, Campeão Europeu de Atletismo (Masters 55); e Cristina Ferreira, Campeã Europeia de lançamento do dardo (Masters 45), entre outros atletas que elevaram o nome da Madeira em diversas competições.

“Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes”… é campeã do Mundo Pouco depois de ter alcançado o título de campeã do Mundo de patinagem artístico, feito nunca antes alcançado por Portugal quer na disciplina livre, quer no escalão sénior, Madalena Costa mostrava feliz e realizada por ter conseguido conquistar um sonho de criança, com apenas 17 anos, que foi o de campeã mundial sénior.

Foram ainda aprovados contratos-programa com a Casa do Povo do Caniçal, para apoiar a organização da Feira do Mar e do Pescador (17.600 euros), e com a Casa do Povo de Santa Cruz, para o evento Sons e Sabores da Madeira (11.150 euros).