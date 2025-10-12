‘Ribeira Brava em Primeiro’ respeita decisão dos ribeira-bravenses

Marco Martins, do Movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), reagiu, esta noite, com serenidade à eleição de apenas dois vereadores pelo seu movimento, num resultado que, embora abaixo das expectativas iniciais, foi aceite com respeito pela decisão popular.

“Não há expectativas aqui. Há uma realidade. A população assim decidiu, e a gente respeita. Eu ocupo o meu lugar com responsabilidade, como tenho feito até aqui, e vou continuar o trabalho. O movimento é para continuar.”

Em relação à possibilidade de consensos, Marco reagiu às palavras de Jorge Santos, vencedor das eleições pela coligação PSD/CDS, que se mostrou aberto ao diálogo: “Relativamente a isso, a única coisa que posso dizer é que estou vigilante. E vou fazer cumprir as propostas que fizeram à população”.

Marco Martins que reforçou o compromisso de continuar a trabalhar pela freguesia. “Saímos desta batalha com a certeza de que sempre foi em prol da Ribeira Brava. Ribeira Brava em Primeiro. Sempre.”