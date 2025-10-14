Albuquerque contraria Jardim e destaca vitória “folgada” na Ribeira Brava

O presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, respondeu às críticas de Alberto João Jardim, que havia apontado a perda das câmaras do norte da ilha como sinal de “fracasso” da actual liderança social-democrata.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque recusou a ideia de derrota, sublinhando que o PSD continua a ser a principal força política da Região e que “o povo escolheu” de forma livre e consciente.

“O povo escolheu. Não posso fazer contas apenas ao perfil dos candidatos ou aos egos pessoais. As eleições autárquicas são muito particulares: as pessoas votam em pessoas, para além dos partidos”, afirmou Albuquerque, defendendo que os resultados refletem dinâmicas locais e não uma quebra do partido.

O líder social-democrata destacou, em particular, o caso da Ribeira Brava, onde o PSD obteve uma vitória expressiva.

“Diziam que íamos ter problemas, mas ganhámos folgadamente. Foi uma grande conquista do Rui Marques, para além de um excelente resultado global”, sublinhou igualmente a vitória na Ponta do Sol

As declarações de Albuquerque surgem após Jardim ter acusado a actual direcção social-democrata de perder influência nas zonas norte da Madeira, apontando falhas estratégicas e de liderança. O actual presidente, contudo, preferiu valorizar os resultados obtidos e a capacidade de renovação do partido, garantindo que “o PSD continua forte, unido e preparado para os desafios que aí vêm”.