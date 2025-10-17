Sexta edição da Mostra do Pão no Porto Santo já abriu
Já abriu as portas da sexta edição da Mostra do Pão do Porto Santo, que vai decorrer no Largo das Palmeiras hoje e amanha.
Joselina Melim ainda presidente da junta de freguesia do Porto Santo faz, assim, a sua última iniciativa à frente da instituição.
Ao DIÁRIO, a responsável explica que “esta sexta edição é um evento que envolve muitas pessoas e cada vez menos existem pessoas que queiram participar, em fazer os pães e doces”.
"Tudo isto é um testemunho destas senhoras para as novas gerações, mas é cada vez mais difícil conseguir expositores para realizar esta mostra do pão”, disse a autarca porto-santense.
Nesta sexta edição, “temos oito senhoras a fazer pães, broas, bolo do caco e estamos muito satisfeitos”.
Nestes dois dias o evento cultural vai ter muita animação, entre os quais o coro infanto – juvenil, Jorge Melim, e Marcial, nesta sexta e no sábado, Banda Recreio Camponês (câmara de lobos), Amigos do Cantar e Sónia Soares.