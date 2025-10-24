Galeria dos Prazeres inaugura exposição de Carla Cabral

Na próxima terça-feira, dia 28 de Outubro, pelas 17 horas, será inaugurada a exposição 'Perco-me no Prazer quando da vida fazes pássaros', da autoria de Carla Cabral, na Galeria dos Prazeres.

Este será o primeiro momento cultural do novo executivo camarário, que toma posse no mesmo dia, na parte da manhã.

A mostra, que tem entrada livre e que poderá ser vista até Fevereiro de 2026, conta com o trabalho de curadoria de Márcia de Sousa e integra 16 obras, compreendidas entre desenho, desenho bordado sobre linho, escultura e instalação.

Em 'Perco-me no Prazer quando da vida fazes pássaros', Carla Cabral recorda-nos, segundo palavras da curadoria, “ (…) da fragilidade e candura inerentes ao processo de descoberta, ao prazer e à liberdade do voo que faz esquecer a dor ou a angústia preliminar à jornada.(…) E, sem se afastar do léxico formal e composicional a que nos habituou ao longo dos anos, Carla Cabral ousa, neste projecto, enveredar por territórios técnicos e suportes materiais por si menos explorados. Fazendo recurso a técnicas de bordado sobre papel e tecido, ao desenho a carvão, ao desenho em giz e anil, a colagens e ao uso de fita cola, bem como de picotados sobre papel e tecido, a que acrescenta um conjunto de esculturas de pequena dimensão ajeitadas em forma de instalação, que selam a estrutura expositiva e ensaiam aberturas estéticas e narracionais que antevêem outros caminhos evolutivos da sua obra.”

Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da secretaria regional de Economia, Turismo e Cultura através Direcção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Prazeres – Quinta Pedagógica dos Prazeres.

De referir que o serviço educativo do MUDAS.Museu, também a desenvolver acção pedagógica na Galeria dos Prazeres, preparou um vasto programa paralelo para acompanhar a exposição que integra visitas orientadas, visitas temáticas, oficinas e outras acções de acesso gratuito ao público escolar e não escolar, mediante marcação.

Para mais informações e inscrições, contacte através do telefone: 291820900 ou pelo e-mail: [email protected] ou através do [email protected] .