Exposição 'Salvador Dalí – Imagens de Histórias' no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) inaugura, no próximo dia 8 de Novembro, a nova exposição 'Salvador Dalí – Imagens de Histórias'.

A mostra "revela uma faceta menos conhecida do génio catalão — o ilustrador visionário que reinventou grandes obras da literatura mundial", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Entre 1946 e 1974, Dalí deu forma visual a textos imortais de Cervantes, Rabelais e La Fontaine, criando três séries gráficas extraordinárias: Dom Quixote, Pantagruel e Fábulas. Nelas, o artista transforma palavras em imagens que oscilam entre a loucura e a lucidez, entre o sonho e a crítica social.

Mais do que uma exposição, 'Salvador Dalí – Imagens de Histórias' é uma imersão no universo onírico e provocador de um dos maiores nomes da arte do século XX, que fez da imaginação a sua forma mais pura de verdade - uma experiência imperdível para quem aprecia arte, literatura e o poder da imaginação

A inauguração acontece pela 16 horas, na Galeria B do CCIF.