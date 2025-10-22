Art Center Caravel & ARThub Madeira acolhe exposição feminista de artesanato

O Art Center Caravel e o ARThub Madeira, em colaboração com a Associação Artística e Cultural ARTE.M, inauguram, amanhã, às 17 horas, a exposição feminista de artesanato 'Craftwork4All – Memórias'.

O evento decorre na Rua D. Carlos I, 9A, Zona Velha do Funchal, coincidindo com a exposição anual 'Islands', que desde 2015 transforma o Art Center Caravel num ponto de encontro entre artistas, ideias e comunidade.

Este ano, o foco recai sobre o artesanato como ferramenta de expressão artística, resistência e reflexão social, celebrando a participação de Portugal e da Madeira — coordenada pela ARTE.M — na iniciativa europeia Creative Europe – Craftwork4All, dedicada ao artesanato sustentável, à cocriação e à inovação.

A exposição apresenta uma mensagem feminista poderosa e urgente. A peça inaugural — uma t-shirt bordada com as palavras 'Dear men, stop killing women. I’m not asking.' — foi criada pela designer Diana Quintal, fundadora da marca D\Backyard.

Estas palavras ecoam com força na Madeira, onde os casos de violência de género continuam a abalar a sociedade.

"As artesãs não são apenas criadoras, são contadoras de histórias, activistas e portadoras de mudança", afirma Svetlana Azernikova, directora artística do Art Center Caravel e coordenadora do projecto pela ARTE.M.

"Cada obra nesta exposição é um manifesto - costurado, moldado ou pintado com emoção, coragem e propósito", sublinha.

Entre as artistas participantes, destacam-se Márcia Gomes, designer que alia o bordado tradicional madeirense ao design contemporâneo; a ceramista Catarina Gonçalves, natural da África do Sul, que apresenta uma série de cerâmicas Raku inspiradas na antiga técnica japonesa; e Lize-Mari de Abreu, também sul-africana, que expõe obras em técnica mista, explorando a fragilidade e a transformação através da cor e da forma.

Um dos momentos altos é a participação do colectivo 'A Avó Veio Trabalhar', oriundo de São Miguel — um projecto inspirador que promove o envelhecimento activo e o empoderamento criativo de mulheres séniores, que escolheram regressar à arte e ao artesanato em vez da reforma. A sua presença marca a primeira apresentação do colectivo na Madeira, simbolizando uma ponte entre ilhas através da criatividade e do cuidado.

"Esperamos que esta colaboração seja apenas o início de um caminho mais longo. Como mulheres que lideram este espaço, queremos manter as nossas futuras exposições feministas — não por slogans, mas através do cuidado, da inclusão e da solidariedade".

A exposição 'Craftwork4All – Memórias', coordenada pela ARTE.M no âmbito do programa Creative Europe, estará patente no Art Center Caravel & ARThub Madeira até ao final de Janeiro de 2026, convidando o público a descobrir o poder do artesanato enquanto arte, voz e resistência.