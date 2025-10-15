Exposição de coleccionismo de 'chama' apreciadores do desporto automóvel

O Museu de Eletricidade – Casa da Luz inaugura amanhã, 16 de Outubro, pelas 17h30, a exposição 'À Escala – Desporto Automóvel', "uma mostra que celebra mais de quatro décadas de dedicação de João Paulo Freitas ao colecionismo automóvel", revela a organização. A exposição estará patente até 31 de Dezembro de 2025 e "reúne uma seleção de miniaturas que traduzem, à escala do detalhe, a história e a emoção do desporto motorizado mundial, com especial ligação à vivência madeirense no universo das quatro rodas", acrescenta.

Sobre o coleccionista, é um "apaixonado pelos automóveis desde a infância". João Paulo Freitas "recorda que foi a curiosidade pelas corridas, pelos sons e pela elegância das máquinas que o levou, ainda em jovem, a adquirir o seu primeiro modelo - um Mini 1275 GT". E continua: "A partir daí, o gosto transformou-se em projeto de vida. Hoje, a sua coleção conta com várias centenas de modelos à escala, escolhidos com o olhar criterioso de quem reconhece o valor histórico e simbólico de cada peça. Entre Fórmulas 1, carros de rali, viaturas de endurance e todo-o-terreno, desfilam marcas lendárias como Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Mercedes-Benz e Jaguar. Cada miniatura, para o colecionador, encerra uma história, um som e uma emoção que o tempo não apaga."

Uma boa miniatura tem alma. É o reflexo de uma máquina real, mas também de um momento de vida, de uma lembrança. João Paulo Freitas

"A exposição nasce, também, de uma motivação profundamente pessoal", pois, conta a nota de imprensa, "é uma homenagem à mãe de João Paulo Freitas, a quem dedica esta mostra com particular emoção. Foi ela quem o incentivou, desde muito cedo, a seguir a sua curiosidade pelo mundo automóvel e a apoiar as suas primeiras coleções". E explica: "Esta exposição é, acima de tudo, um tributo à minha mãe. Foi ela quem acreditou nesta paixão quando ainda era apenas um sonho de criança." Uma confissão do coleccionador que vê "neste gesto público uma forma de agradecer o apoio e o afeto que estiveram na origem desta longa viagem à escala da memória".

Para quem tiver interesse, "a disposição das peças na exposição segue uma lógica afetiva e cronológica, permitindo ao visitante acompanhar a evolução do desporto automóvel através das suas reproduções mais emblemáticas. Modelos que marcaram décadas — dos icónicos monolugares de Fórmula 1 aos carros de rali que dominaram as estradas europeias — convivem em vitrinas que são, simultaneamente, espaços de contemplação e de evocação histórica. Cada exemplar foi escolhido pelo seu valor técnico, pela fidelidade ao original e pela importância simbólica no contexto das competições que inspiraram gerações de entusiastas".

Colecionar é preservar o tempo. À escala, conseguimos eternizar a velocidade e o movimento, transformando a paixão em memória visível. João Paulo Freitas

De frisar que "a ligação do colecionador ao desporto automóvel madeirense é igualmente profunda", uma vez que é "participante em provas regionais e atento seguidor das competições internacionais". João Paulo Freitas "acompanhou de perto o Rali Vinho Madeira, o Rali Volta à Madeira Histórico e o Rali Madeira Legend, tendo também participado nos primeiros ralis de Todo-o-Terreno realizados na ilha. Essa vivência direta com o ambiente competitivo reflete-se na coleção, que combina a dimensão técnica e estética das máquinas com a emoção genuína de quem viveu as corridas por dentro", justifica.

Ou seja, "mais do que uma mostra de miniaturas, 'À Escala – Desporto Automóvel' é uma celebração do engenho, da estética e da memória", sendo que "cada vitrina revela um olhar pessoal sobre o fascínio que o automóvel exerce enquanto objeto cultural, símbolo de liberdade e testemunho de evolução tecnológica. É também um convite à contemplação e à nostalgia — uma viagem ao passado feita de pequenos detalhes, onde o tempo parece suspenso sobre rodas em miniatura", incentiva.

Partilhar esta coleção é partilhar a minha vida. Cada modelo é uma lembrança, cada vitrina uma história. É o meu modo de agradecer à minha mãe e à Madeira, onde esta paixão cresceu. João Paulo Freitas

A exposição está patente no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, de amanhã, 16 de Outubro, até ao último dia deste ano, 31 de Dezembro, sendo de entrada gratuita exclusivamente para a exposição.