Museu de Fotografia da Madeira inaugura 'Realismo Fantástico'

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, no Funchal, inaugura, amanhã, dia 16 de Outubro, pelas 17 horas, a exposição 'Realismo Fantástico' de Rosângela Rennó. Eduardo Jesus, marca presença no evento, neste espaço que é tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

Com curadoria de Ângela Berlinde, 'Realismo Fantástico' evoca o fantástico através de instalações, vídeos e fotografias concebidas a partir do acervo fotográfico da Ilha da Madeira.

Rosângela Rennó, conhecida como uma das vozes mais singulares da fotografia contemporânea, revela nesta mostra instalações fotográficas e vídeo-instalações sonoras concebidas no âmbito da residência TRAAMA – Residências Artísticas no Arquivo Fotográfico da Madeira, onde teceu um diálogo entre imagem e som a partir dos acervos da ilha. A artista incorporou fragmentos musicais do arquivo da Xarabanda – Associação Musical e Cultural da Madeira, dedicada à música tradicional, entrelaçando imagem e som como duas linguagens que restituem presença ao passado.

“Ao apresentar a obra de Rosângela Rennó — uma das artistas contemporâneas mais prestigiadas no universo da imagem — o museu reafirma o seu compromisso em valorizar e reinterpretar o acervo fotográfico da Região", destaca o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, enfatizando o significado desta exposição para o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s”.

Rosângela Rennó (Belo Horizonte, 1962) é uma das artistas visuais mais relevantes no campo da imagem contemporânea, com uma prática que se estrutura em torno da arqueologia dos arquivos fotográficos, da memória social e da política do esquecimento. Formada em Arquitectura pela Universidade Federal de Minas Gerais, licenciada em Artes Plásticas pela Escola Guignard e doutorada em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo (USP), desenvolve um corpo de trabalho centrado na apropriação e ressignificação de imagens encontradas — muitas vezes anónimas, marginalizadas ou descartadas.

Com mais de três décadas de carreira, a sua obra integra algumas das mais prestigiadas colecções internacionais, como: as do MoMA (Nova Iorque), Tate Modern (Londres), Guggenheim Museum (Nova Iorque), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Daros Latin America (Zurique), Colección Cisneros (Caracas/Nova Iorque), The Art Institute of Chicago, Fundação Jumex (México), Fotomuseum Winterthur e Centro de Arte Contemporânea Inhotim (Minas Gerais).



