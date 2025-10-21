Galeria Anjos Teixeira recebe exposição de pintura de Paula Figueira da Silva

A Galeria Anjos Teixeira recebe a exposição de pintura de Paula Figueira da Silva, intitulada 'Pinceladas madeirenses'. A abertura oficial está agendada para a próxima terça-feira, 28 de Outubro, pelas 19h00.

Paula Figueira da Silva nasceu a 22 de Setembro de 1954 na cidade de Aveiro, filha de mãe aveirense e pai madeirense. Cedo se apercebeu do gosto pela arte e, acima de tudo, pelo desenho e pela mistura das cores e suas tonalidades. Com formação académica ligada ao ensino, exerceu a função docente, como professora do ensino básico. Só mais tarde, já aposentada, foi lá atrás à procura da sua inclinação artística. Procurou desenvolver e aperfeiçoar essa habilidade nata, através de aulas com pessoas formadas na área.

"Assim nasceu a concretização deste projecto, que se traduziu nesta pequena amostra dos seus trabalhos, que fez questão de colocar à apreciação dos olhares amigos", explica a Galeria Anjos Teixeira à imprensa.