Conservatório e DRC promovem itinerância de exposição em Portugal continental

A exposição 'A Iconografia Musical nas Igrejas e Capelas do Funchal', inicialmente apresentada na cidade do Funchal, está prestes a iniciar uma itinerância por cinco cidades de Portugal continental. Organizada pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode (adiante designado por Conservatório), em colaboração com o CESEM (Centro de Estudos em Música) e a Direcção Regional da Cultura da Madeira (DRC), a exposição tem inauguração marcada para o próximo dia 22 de Outubro, na Universidade de Évora, seguindo depois para Castelo Branco, Braga, Torres Novas e Lisboa, terminando a 26 de Junho de 2026.

Segundo nota à imprensa, "a mostra reúne um conjunto de imagens de instrumentos musicais, músicos e cenas em que a música desempenha um papel central na arte religiosa, oriundas de igrejas, capelas e conventos do concelho do Funchal. São representações artísticas em pinturas, painéis, esculturas, azulejaria ou outras expressões visuais, que testemunham a presença da música no contexto litúrgico e simbólico da Madeira ao longo dos séculos". O projecto, revela, "vai além da exposição de imagens, incluindo também uma catalogação científica das representações identificadas, bem como uma análise breve do seu contexto histórico, artístico e simbólico".

Adianta ainda que "a coordenação científica do projecto está a cargo de Luzia Rocha (CESEM) e Rita Rodrigues (DRC), com organização de Paulo Esteireiro (Conservatório e CESEM) e Rita Rodrigues". "A catalogação das representações foi conduzida por Carolina Faria (Conservatório e INET-md) com a colaboração de Leonor Lowden e Micaela Campanário (Conservatório), no âmbito de um trabalho de investigação que decorreu entre Maio de 2023 e Março de 2025. Esta investigação incluiu ainda a produção de materiais de apoio como um catálogo da exposição, visitas guiadas, formações temáticas e outras iniciativas educativas que acompanharam a mostra enquanto esteve patente na Madeira", acrescenta.

Revela que, "no Funchal, a exposição foi inaugurada a 27 de Março, no Núcleo Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão, com um programa complementar que incluiu concertos, visitas comentadas, conferências e a participação ativa de alunos e professores do Conservatório". A iniciativa, prossegue, "teve um forte impacto local, tanto junto do público escolar como da comunidade em geral, promovendo uma valorização do património artístico e cultural da Região, especialmente no que diz respeito ao seu conteúdo musical e religioso".

A mesma nota refere que "com a itinerância continental, a exposição ganha nova vida e visibilidade. A primeira paragem será Évora (22 de Outubro a 11 de Novembro), seguindo depois para Castelo Branco (25 de Novembro a 2 de Janeiro), Braga (9 de Janeiro a 6 de Fevereiro), Torres Novas (14 de Fevereiro a 20 de Março) e Lisboa (28 de Março a 26 de Junho), onde ficará patente no Mosteiro de São Vicente de Fora". Refere também que, "em cada cidade, está prevista a realização de actividades paralelas que visam envolver a comunidade local e promover o debate em torno da presença da música na arte sacra".

Por fim, diz que o projecto 'A Iconografia Musical nas Igrejas e Capelas do Funchal' é, assim, um importante contributo para o conhecimento, valorização e divulgação do património artístico da Madeira, estabelecendo pontes entre a história da música, a arte religiosa e a identidade cultural do arquipélago. "Levar esta exposição ao continente representa também uma forma de estreitar laços culturais entre regiões e de afirmar o papel da investigação artística e musical no contexto do ensino e da sociedade contemporânea", salienta.