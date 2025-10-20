DTIM inaugura exposição no Madeira Shopping

No âmbito do Programa Erasmus+ e do Projecto em curso KA121-ADU-000222469, na área da Educação de Adultos, a DTIM desenvolveu em três fases o projecto 'Upcycling de têxteis: Transformando Memórias em Arte': ciclo de workshops; mobilidade de grupo de Adultos Aprendentes e exposição final.

Na sequência da Semana ErasmusDays, a DTIM apresenta esta mostra fotográfica, partilhando com o público em geral os resultados do projecto, sendo que a exposição estará patente neste centro comercial até ao dia 2 de Novembro.

"A exposição retrata a primeira fase do projecto, dedicada ao ateliê de formação sobre processos de upcycling têxtil e ao desenvolvimento de competências para criar novos produtos a partir de excedentes e roupas em fim de vida. Este trabalho promoveu a cultura do reaproveitamento, o consumo consciente, a aprendizagem colaborativa e a partilha intergeracional", revela à imprensa.

Adianta ainda que a segunda fase do projecto corresponde à mobilidade de grupo de Adultos Aprendentes à Bélgica, nomeadamente ao Parlamento Europeu, valorizando-se a dimensão europeia.

Diz também que as fotografias documentam visitas realizadas em Bruxelas: ao Parlamento Europeu, com destaque para o hemiciclo, ao Parlamentarium, ao Centro 'Experience Europe' e à Academia de Artes R.Ho.K.Brussel. Em Leuven, a experiência incluiu uma visita guiada à Igreja de São Pedro e ao centro histórico da cidade.

A DTIM convida toda a comunidade a visitar a exposição e a descobrir como dar nova vida aos têxteis, transformando memórias em inspiração e criatividade.