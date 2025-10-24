 DNOTICIAS.PT
Indivíduo tentou furtar medicação no Madeira Medical Center

Um indivíduo, alegadamente toxicodependente, foi hoje identificado pela Polícia de Segurança Pública, na sequência de uma tentativa de furto, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem entrou no Madeira Medical Center e acedeu a uma zona reservada para tentar furtar medicação.

A Polícia de Segurança Pública seguiu rapidamente para o local e tomou conta da ocorrência.

A situação gerou grande aparato e juntou vários curiosos à porta desta unidade de saúde.

