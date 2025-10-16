'Madeira Friends' visitou os quartel dos Sapadores do Funchal

O grupo 'Madeira Friends' - que junta nómadas digitais, residentes locais, expatriados e trabalhadores remotos - visitou o quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, onde puderam contactar com os profissinais e participar em demonstrações de procedimentos de segurança contra incêndios, bem como ver de perto diferentes veículos e equipamentos utilizados em situações de emergência.

Para os membros desta comunidade internacional este tipo de actividades é uma forma de interagirem com a comunidade de local e mais facilmente se integrarem. "Foi uma experiência fantástica", afirmou Rikka, uma participante da Finlândia, que fez questão de salientar que "os bombeiros portugueses já foram notícia várias vezes na Finlândia e são vistos como heróis".

Através de iniciativas deste tipo, este grupo ajuda a comunidade internacional a aproximar-se das instituições locais, promovendo o respeito mútuo e a criação de laços comunitários mais fortes.

"Este tipo de intercâmbio não só ajuda os nossos membros a sentirem-se mais ligados à Madeira, como também reforça o respeito e a gratidão que sentimos por aqueles que dedicam as suas vidas a proteger a ilha", destacou a organização, em comunicado.