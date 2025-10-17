Madeira Andebol disputa eliminatória toda no Funchal

O Madeira Andebol SAD vai disputar as duas partidas da 3.ª Eliminatória da EHF European Cup, frente ao conjunto do Kosovo o KHF Istogu, no Pavilhão do Funchal.

Esta decisão resulta da determinação por parte Federação Europeia da modalidade em não homologar o recinto das kosovares para as provas europeias, dado que o mesmo se encontra em obras por concluir. O DÍÁRIO apurou que os responsáveis pelo Istogu ainda tentaram apresentar uma outra alternativa, mas não foi aceite. Assim nos dias 15 e 16 de Novembro, o Pavilhão do Funchal, receberá as duas partidas de uma eliminatória que se prevê muito competitiva. O conjunto kosovar apresenta-se na Madeira com um troféu já conquistado esta temporada a Supertaça.