400 atletas no Ecotrail Funchal Madeira

Foi apresentada esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira 2025, prova que é organizada pelo DIÁRIO e Câmara Municipal do Funchal e que decorre entre amanhã e domingo.

Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN e Director do DIÁRIO, esteve presente na cerimónia de apresentação do evento e começou por enaltecer a importância desta prova.

“Este ano a prova conta com cerca de 400 atletas inscritos de várias nacionalidades. E podiam ser mais, mas alguns não conseguiram vir devido aos constrangimentos habituais na nossa plataforma de mobilidade. Este evento é mais que uma corrida. Este distingue-se por incentivar uma forte ligação entre o desporto e a natureza. Tem igualmente uma forte componente ambiente e social numa era em que esta componente é bem mais necessária. Esta é uma era marcada por desequilíbrios, em que a nossa postura cúmplice das sustentabilidades se torna uma forma lúcida de termos atitudes de combate às alterações climáticas e também aos devaneios humanos. Este evento permite, a quem nos visita, a descoberta da natureza.”

Ricardo Miguel Oliveira realçou ainda a “importância de parcerias pujantes” na organização de uma prova de grande envergadura como é caso do Ecotrail Funchal Madeira 2025.

"A organização conjunta do DIÁRIO com a Câmara Municipal do Funchal perdura no tempo, vem desde o início. Uma co-organização que não sofreu abalos apesar de ter havido mudanças de cor política no comando da autarquia. Isso significa que existem bens essenciais que não se perdem. Percebemos ainda que o DIÁRIO, agora já a caminho dos 150 anos, enquanto marca líder e sempre com responsabilidades acrescidas, deve dar a cada instante muito mais que notícias. Deve propor um conjunto alargado de iniciativas, desde o desporto à cultura, passado por conferências e feiras, teatro e música.”

Para o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, “este é um evento muito importante para a Câmara Municipal do Funchal.”

“Esta não é uma prova qualquer e daí o nosso compromisso de continuarmos a apoiar nesta mesma edição e neste formato que é deveras interessante.”