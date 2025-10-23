Madeira Underwater 2025 integra Taça do Mundo

A Madeira volta a figurar no panorama mundial da fotografia e vídeo subaquático, ao servir de palco para mais um evento internacional que arranca este domingo e prolonga-se até 2 de Novembro.

O Madeira Underwater, o conceituado evento internacional de mergulho da Região Autónoma da Madeira, esta de regresso e com uma novidade que eleva ainda mais o seu prestígio. A edição de 2025 contará para a Taça do Mundo CMAS de Fotografia e Vídeo Subaquático, reunindo os melhores mergulhadores-fotógrafos e videógrafos internacionais.

Este evento, que se realiza de 26 de Outubro a 29 de Outubro na ilha do Porto Santo e de 30 Outubro a 2 de Novembro na ilha da Madeira , irá transformar a região num ponto de encontro global para entusiastas da fotografia e vídeo subaquático, promovendo a beleza do património marinho e a preservação do oceano.

Os participantes terão a oportunidade de explorar os recifes e formações vulcânicas únicas da costa madeirense, os recifes artificiais que se têm tornado um fator icónico para estas ilhas, captando imagens impressionantes para competição, enquanto partilham experiências com profissionais e amadores de renome internacional.

Nesta Taça do Mundo, estarão duplas de seis países, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Cuba, com destaque para a presença de cinco medalhados, em competições anteriores, pelo que, é esperada uma luta acesa pela conquista das medalhas.

O primeiro grande momento do evento aconteceu ontem com a apresentação oficial do evento, que teve lugar no Plaza Madeira.

“Este é um evento que espelha bem um património subaquático regional fantástico, através da fotografia e vídeo, num ambiente lúdico-desportivo e com alcance internacional", começou por adiantar o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

“Estamos muito orgulhosos por ver o Madeira Underwater integrar o calendário da Taça do Mundo CMAS”, afirmou o presidente da Associação de Natação da Madeira, Pedro Sousa, que organiza o evento em parceria com Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas,

“É um reconhecimento internacional da qualidade do nosso evento e uma oportunidade única para mostrar ao mundo a riqueza subaquática da Madeira", concluiu.

A edição deste ano inclui ainda cria a oportunidade de captar imagens únicas na ilha do Porto Santo e na Ilha da Madeira, criando assim uma diversidade única, potenciando assim a competição.

Madeira UnderWater

O evento de fotografia e vídeo subaquático, que teve o seu início em 2021 com a organização do 18.º Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeos, e em 2022 integrou o Campeonato Europeu de Fotografias e Vídeo Subaquático.

Dando continuidade ao enorme sucesso, passou igualmente a contar para a Taça e Campeonato de Portugal da modalidade, sendo anualmente aguardado com grande expetativa entre os entusiastas. O arquipélago da Madeira passa assim a estar representado na sua plenitude, pois pela primeira vez, este evento irá desenrolar-se nas duas ilhas do arquipélago.