Dois indivíduos cuja idade não foi possível apurar foram ontem detidos no concelho de Câmara de Lobos, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes que envolveu a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana.

A acção, que decorreu ao longo do dia, incluiu várias rusgas no Bairro da Palmeira e noutros pontos do concelho, chamando a atenção dos moradores pela sua dimensão e aparato policial.

Segundo apurou o DIÁRIO, a operação resultou na apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente, alegadamente associado ao vulgo ‘bloom’.