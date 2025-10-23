PJ deteve dois indivíduos e apreendeu droga após rusga em Câmara de Lobos
Dois indivíduos cuja idade não foi possível apurar foram ontem detidos no concelho de Câmara de Lobos, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes que envolveu a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana.
A acção, que decorreu ao longo do dia, incluiu várias rusgas no Bairro da Palmeira e noutros pontos do concelho, chamando a atenção dos moradores pela sua dimensão e aparato policial.
Segundo apurou o DIÁRIO, a operação resultou na apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente, alegadamente associado ao vulgo ‘bloom’.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo