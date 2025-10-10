Tentou matar rival à facada no Funchal e foi detido pela PJ

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve, fora de flagrante delito, no Funchal, um homem de 46 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida e um crime cometido com arma, ocorridos na madrugada desta quarta-feira.

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito cruzou-se com a vítima, um homem de 44 anos, "com o qual tinha quezílias antigas e que já anteriormente tinha agredido com recurso a arma branca, vindo a desferir-lhe duas facadas na grelha costal, do lado direito, perfurando-lhe o fígado".

Tal como o DIÁRIO adiantou anteriormente, em estado grave e em risco de vida, a vítima foi socorrida, pela 1h10, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi submetida a intervenção cirúrgica e permanece internada.

Homem esfaqueado de madrugada no Funchal Um homem com cerca de 44 anos foi hoje de madrugada assistido no Miradouro das Cruzes, após ter sido vítima de agressão com arma branca.

O suspeito, que se encontrava em liberdade há menos de seis meses após cumprir pena efectiva de prisão pelo crime de roubo no Estabelecimento Prisional do Funchal, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária, "após a recolha de elementos probatórios bastantes para a imputação dos crimes cometidos".

Com um extenso historial criminal, o homem, que já cumpriu várias penas de prisão por crimes violentos, designadamente roubos e ofensas à integridade física grave, voltará a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Funchal, para aplicação das medidas de coação.