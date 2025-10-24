Sete mortos em naufrágio entre Turquia e Grécia

Sete pessoas morreram afogadas na sequência de um naufrágio ao largo da Turquia, quando tentavam atravessar o mar Egeu a bordo de um barco insuflável, tendo dois passageiros conseguido sobreviver, avançou hoje a imprensa turca.

O acidente aconteceu perto de Bodrum, no sudoeste da Turquia, estando em curso operações de busca e resgate dos corpos, adiantou a agência de notícias DHA.

Bodrum’da Tekne Faciası; 7 Ölü!..



Bodrum açıklarında bir tekne battı. Teknedekilerin cesetleri kıyıya vurdu.



Bugün sabaha karşı Ortakent açıklarında içerisinde göçmenlerin olduğu değerlendirilen tekne battı.



Can pazarının yaşandığı olayda yaşamını yitirenlerin cansız… pic.twitter.com/173viHELIr — Bodrum Kent Tv (@BodrumKentTv) October 24, 2025

Segundo a mesma fonte, duas das pessoas que estavam no barco sobreviveram ao naufrágio e uma delas conseguiu nadar até à costa.

A popular estância balnear de Bodrum está localizada a menos de cinco quilómetros de várias ilhas gregas, incluindo Kos, um dos pontos de entrada da União Europeia através do mar Egeu, um mar interior que faz parte do mar Mediterrâneo, situado entre a Grécia e a Turquia.

Os naufrágios são comuns durante estas travessias perigosas para as ilhas gregas.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 1.400 migrantes desapareceram ou morreram no Mediterrâneo em 2025.

A Grécia é uma das principais portas de entrada para a União Europeia, especialmente para migrantes e refugiados que chegam por mar, vindos normalmente da Turquia.

Embora muitos migrantes usem a Grécia como país de trânsito para destinos como a Alemanha, há um aumento no número de chegadas às ilhas gregas, que se queixam de estar sobrecarregadas.