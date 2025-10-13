MNE de Israel identificou os sete reféns libertados

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o "regresso a casa" de sete reféns israelitas libertados hoje pelo Hamas na Faixa de Gaza que foram identificados.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

O Exército israelita informou que os sete reféns entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.