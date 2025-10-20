Sabia que, na Turquia, pode visitar museus… à noite?

Com o projecto Night Museums, desenvolvido pelo Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, são 27 os locais históricos que abrem as suas portas à noite para explorar ruínas, palácios e museus sob o encanto da lua, com visitas exclusivas e performances culturais, oferecendo uma experiência única e mágica… e sem multidões.

Éfeso, Pamukkale, a Torre de Gálata e a Mesquita Hagia Sophia são alguns dos sítios históricos ou monumentos onde a história e a cultura se entrelaçam numa experiência nocturna inesquecível.

Prepare as suas malas e reserve já esta viagem de sonho com a Intertours!

Descubra a Turquia ao Luar

Preço: desde 781 Euros por pessoa

Partidas: Lisboa

Duração: 6 dias / 5 noites

Validade: Junho a Setembro 2026

Inclui: voo Lisboa/Istambul/Lisboa na Turkish Airways com bagagem de cabine, transfer partilhado aeroporto/hotel/aeroporto, 5 noites de alojamento no Burckin Hotel 4* com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bagagem de porão, taxas municipais, despesas extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

