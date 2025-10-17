Naufrágio em Itália faz um morto e 20 desaparecidos

Pelo menos uma pessoa morreu e 20 estão desaparecidas após um naufrágio ocorrido aproximadamente a 80 quilómetros a sudeste da ilha de Lampedusa, em Itália, informou hoje a Guarda Costeira italiana.

No total, foram resgatadas 11 pessoas e foi recuperado um corpo, segundo a Guarda Costeira italiana.

Um navio resgatou, inicialmente, quatro pessoas, que foram transferidas para um barco de patrulha da Guarda Costeira italiana.

A embarcação, que naufragou, transportava cerca de 30 migrantes e estão desaparecidas cerca de 20 pessoas, segundo a agência de notícias EFE.

Os esforços de resgate começaram na quinta-feira à noite, depois de um avião da Guarda Costeira italiana ter localizado o navio naufragado.

Após a embarcação ter sido localizada, foi enviado um bote salva-vidas, uma pequena embarcação usada para resgatar pessoas em situações de emergência.

As autoridades de Malta e os barcos de patrulha da Guarda Costeira italiana coordenam as operações de resgate.

Os esforços de salvamento incluem o uso de uma aeronave maltesa e o apoio de um navio mercante desviado para o local.

As operações contam também com a presença de uma aeronave da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, também conhecida como Frontex, segundo um comunicado das autoridades.

A chegada de migrantes à costa italiana intensificou-se nos últimos dias.

Após 13 desembarques, em apenas 33 horas, chegaram 681 pessoas.

Até sexta-feira, 1.143 migrantes estavam no centro de acolhimento de Lampedusa.