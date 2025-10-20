PSP apreende sete carros em corridas ilegais no Poiso

O Comando Regional da PSP fiscalizou, na madrugada de sábado para domingo, cerca de 80 viaturas na zona do Poiso, por suspeita de participação em corridas em corridas ilegais.

Segundo nota enviada, a operação foi planeada tendo por base denúncias anónimas, assim como publicações nas redes sociais, onde agendavam esta concentração.

Desta forma, "foi possível concentrar meios policiais com a especialidade de fiscalização de trânsito provenientes das diversas unidades policiais da Região, os quais, através do efeito surpresa, mandaram parar várias viaturas e após fiscalização levantaram 43 autos de notícia por contraordenação, relativos a 22 infrações leves, 1 grave e 20 infrações muito graves."

A PSP esclarece que o valor total das coimas aplicadas se pagas voluntariamente ascende a perto de 5 mil euros, destacando-se as seguintes infrações:

- 7 veículos foram apreendidos por alteração de características (coima de 250 € a 1250 €);

- 3 faltas de Inspeção Periódica Obrigatória (coima de 250 € a 1250 €);

- 1 por manuseamento do telemóvel no exercício da condução (coima de 250 € a 1250 €);

- 2 por falta de documentos;

- 26 por estacionamento indevido;

- 1 por falta de utilização de cinto de segurança;

- 2 por faltas de colete refletor

- 1 infração relativa ao exercício da atividade de rent-a-car.

"No local encontravam-se também cerca de 200 pessoas, as quais muito provavelmente pretendiam assistir às manobras perigosas dos condutores de algumas viaturas que ali se encontravam", refere ainda.