Escola Gonçalves Zarco participa em programa Erasmus+ na Turquia

De 6 a 10 de Outubro, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco participou no projecto Erasmus+ 'We Blue', um programa europeu que promove a cooperação e a partilha cultural entre escolas. A iniciativa reuniu alunos e professores de Portugal, Bulgária, Grécia e Turquia, sendo este último o país anfitrião do primeiro encontro de mobilidade do projecto.

Com o tema 'Os nossos mares e oceanos – a poluição marinha e a extinção da vida marinha', o evento teve como objectivo sensibilizar os jovens para a preservação do ambiente marinho e o impacto da poluição nos ecossistemas aquáticos.

Em nota de imprensa, a escola explicou que ao longo dos cinco dias, os participantes envolveram-se em workshops, intercâmbios culturais e atividades ambientais, além de visitas a locais históricos e culturais como museus, Assos, Tróia e a ilha de Bozcaada.

Durante a visita, os professores e o Diretor da Escola Secundária Profissional e Técnica de Çanakkale, Metin Bilgiç, reuniram-se com a Diretora Nacional de Educação da Turquia, Mine Hayta, reforçando os laços institucionais e o compromisso com a educação europeia.

A participação portuguesa distinguiu-se ainda ao conquistar o 1.º lugar no concurso de melhor fotografia tirada ao longo do projeto, um reconhecimento do olhar criativo e do envolvimento da equipa no tema da proteção dos oceanos.