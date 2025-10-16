Turquia envia equipa de peritos para procurar corpos em Gaza

A Turquia anunciou hoje o envio de uma equipa de peritos da Agência de Gestão de Desastres e Emergências (Afad) para participar nas buscas de corpos soterrados nos escombros em Gaza.

Fontes do Ministério da Defesa turco confirmaram que "uma equipa da Afad ficou encarregada de procurar os corpos", acrescentando que "81 membros da agência já se encontram no local, sob a coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros".

As operações têm como objetivo localizar vítimas ainda soterradas nas ruínas provocadas pelos bombardeamentos israelitas, sobretudo nas zonas mais afetadas do norte e centro do enclave palestiniano.

As equipas da Afad são experientes em operações de resgate em terrenos de difícil acesso, tendo participado em grandes catástrofes naturais, como o terramoto de fevereiro de 2023 no sudeste da Turquia, que causou mais de 53 mil mortos.

Nos últimos anos, a agência turca realizou missões de apoio humanitário e socorro em mais de 50 países, incluindo a Somália, o Iémen, o Nepal, Moçambique, os Territórios Palestinianos, o Chade e o Equador.