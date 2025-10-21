Mortes nas estradas recuam 3% na UE em 2024 para 19.800

As mortes na estrada na União Europeia (UE) reduziram-se 3% em 2024, para 19.800, face a 2023, com a Suécia a apresentar o menor número (20 por milhão de habitantes) e a Roménia o maior (77 por milhão).

Em comunicado, o executivo comunitário destaca que apesar de haver menos 600 mortes em acidentes rodoviários entre 2023 e 2024, "o ritmo global de melhoria continua a ser demasiado lento e a maioria dos Estados-membros não está no bom caminho para cumprir o objetivo da UE de reduzir para metade as mortes na estrada até 2030".

Entre os países da UE, a Suécia tem o menor número de mortes nas estradas (20 por milhão de habitantes) e a Roménia tem as rodovias menos seguras (77 mortes por milhão), com Portugal no 22.º lugar com 56.

Segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, a média da UE é, segundo dados preliminares de 2024, de 44 mortos em acidentes rodoviários por cada milhão de habitantes, face a 46 registados em 2023.

Na comparação com 2019, a redução da taxa de mortes na estrada recuou 13% na UE.

As estatísticas, refere o comunicado, mostram que "países como a Grécia, República Checa, Estónia, Polónia, Portugal, Roménia e Eslováquia mostram sinais positivos com a redução do número de mortes".

Portugal registou uma redução anual de 1%, de 61 para 60 mortes por milhão de habitantes e de 13% face a 2019.

"O facto de quase 20 mil pessoas terem perdido a vida em acidentes rodoviários no ano passado é inaceitável", referiu, o comissário europeu para os Transportes Sustentáveis e Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

"Temos de acelerar os esforços para melhorar a segurança rodoviária, especialmente para os utentes vulneráveis da estrada e em zonas de alto risco, como as estradas rurais. Cada morte é uma morte a mais", referiu ainda.