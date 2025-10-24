Iúri Leitão medalha de bronze no scratch

O ciclista português Iúri Leitão conquistou na quinta-feira a medalha de bronze na prova de scratch dos Mundiais de ciclismo de pista, em Santiago do Chile, depois de ter sido dado inicialmente como sexto classificado.

O alemão Moritz Augenstein sagrou-se campeão mundial, à frente do neerlandês Yanne Dorenbos, com Leitão, campeão olímpico de omnium e madison, ao lado de Rui Oliveira, em Paris2024, em terceiro.

Após passar naquela que seria a penúltima passagem pela meta, Iúri Leitão levantou o braço em protesto, por considerar que já tinham sido cumpridas as 40 voltas da disciplina, com os restantes ciclistas a sprintarem até final, tendo o português inicialmente surgido como sexto posicionado.

Esta foi a terceira medalha em Mundiais para Iúri Leitão, depois do ouro conseguido em 2023, no omnium, e da prata em eliminação nos Mundiais de 2021, além de quatro títulos europeus de scratch e um na corrida por pontos.