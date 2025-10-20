Nos jornais só se fala de milhões de euros de impostos, de salários, de despesas e da educação

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais.

No Público:

- "Peso dos impostos indiretos na receita fiscal sobe e iguala máximo da década"

- "Roubo histórico. Louvre perde joias imperiais do século XIX em assalto relâmpago"

- "PSP avança para uma das maiores apreensões de droga de sempre à revelia da Polícia Judiciária"

- "Presidenciais. PS aprova apoio a Seguro sem votos contra e duas abstenções"

- "Médio Oriente. O dia em que o acordo de cessar-fogo em Gaza tremeu"

- "Venezuela. Com Trump, a CIA regressa ao seu 'quintal' na América Latina"

- "Marim Mayer. 'Futebol do Benfica é gerido sem visão e sem método'"

- "Série especial. Trabalhar para o Estado já não seduz: o que afasta os portugueses da função pública"

- "Conservação da natureza. 'Se retalharmos o ICNE, é certo que não vai funcionar melhor', avisa bastonária dos biólogos"

No Correio da Manhã:

- "Condenado a 5 anos de pena suspensa. Tribunal deixa predador fora da cadeia"

- "Abandona filha aos seis meses e viola-a aos 14 anos"

- "Família de Iara vive uma semana de desespero. Irmã de Cláudio Ramos encontrada em hospital de Madrid"

- "Grego é exemplo. Mourinho quer contagiar Benfica com garra de Pavlidis"

- "Sporting. Duelo com Marselha decisivo para Borges"

- "Educação. Escolas já proíbem uso de telemóveis por professores"

- "Maioria das reformas até 764 euros"

- "Em 2026. Saiba quanto vão custar os gabinetes do Governo"

- "Imigração. 35% dos residentes em Lisboa são estrangeiros"

- "Presidenciais. PS apoia Seguro na corrida a Belém"

- "França. Joias de Napoleão roubadas no assalto ao Louvre"

No Diário de Notícias:

- "Governo usa 'almofada' para abater 800 milhões em dívida pública"

- "Médio Oriente. Frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza esteve perto do colapso"

- "Lisboa. Moedas enfrenta desafios com oposição que não lhe passa 'cheques em branco'"

- "Presidenciais. PS aprova apoio a Seguro, sem 'colocar em causa a liberdade' de voto"

- "Miguel Rodrigues. 'Filhos da violência doméstica tendem a ser mais agressores e mais vítimas"

- "Formação. Ordem dos Médicos pede 2317 vagas para internatos da especialidade em 2026, 'o maior número de sempre'"

- "Hari Budha Magar. O soldado gurkha que ficou sem pernas no Afeganistão e subiu o Evereste"

- "Medalha. Nascido para ser triatleta, Vasco Vilaça fechou época com bronze mundial"

No Jornal de Notícias:

- "Estudantes devem 36 milhões em propinas às universidades"

- "Porto vai ter mais casas do que hotéis nos próximos quatro anos. Em Lisboa, os alojamentos turísticos crescem acima da habitação até 2029"

- "Assalto 'de filme' ao Museu do Louvre rendeu fortuna em joias"

- "Açores. Supremo perdoa 17 anos a mulher que violou aluna"

- "Audiovisual. Portugueses são estrelas na ficção espanhola"

- "Planta invasora ameaça rio Minho e atrai mosquito que transmite dengue"

- "Crianças. Agressões nas escolas estão a aumentar mas bullying ainda não é considerado crimes"

No Negócios:

- "Infraestruturas de Portugal só aumenta salários dos chefes"

- "Conversa capital. António Mendonça Mendes. 'Não vai ser o PS a pôr em causa o equilíbrio das contas públicas'"

- "Governo vai cobrar IMI das barragens e marca avaliação"

- "Investidor privado. Alarmes: como e por quanto se protege a casa e a empresa"

- "Obrigações. Sarmento corta almofada da dívida para níveis pré-troika"

- "Indústria. Fórmula da Coca-Cola dá gás ao PIB a partir de Azeitão"

No Jornal Económico:

- "Economistas alertam para aumento de gastos com salários e pensões"

- "'Estão todos a falar sobre Portugal' nas tecnológicas americanas"

- "PS oficializa apoio a Seguro. 'Tem provas dadas', diz líder socialista"

- "Portugueses acreditam poupar 80 minutos por dia com IA no trabalho"

- "Primeiro-ministro israelita ordena 'ações vigorosas' contra alvos em Gaza"

- "Suécia. Médicos receitam viagens para tratar mente cansada"

- "Conferência. As medidas e os desafios do OE2026 em debate"

No O Jogo:

- "Benfica. João Noronha Lopes acredita que vence as eleições logo na primeira volta. 'Benfica precisa de virar a página"

- "Entrevista exclusiva [João Noronha Lopes]. 'Vamos dar todas as condições a José Mourinho'. Não receberei um cêntimo de bónus se não for campeão'. 'Subi a pulso e os truques não me afetam'"

- "FC Porto. Samu deixa marca. Avançado supera números de Toni Martinez e já é o espanhol mais goleador do clube"

- "Luuk de Jong homenageado pelo PSV: 'Estamos a fazer as coisas muito bem'"

- "Zaidu não deve recuperar para a viagem a Nottingham"

- "Sporting. Maxi Araújo e Inácio às ordens"

- "Recorde de remates e cantos na vitória de Paços de Ferreira"

- "Taça de Portugal. Moreirense e Rio Ave ficam pelo caminho. Sintrense e Fafe na pele de Gigantes"

- "Fafe-Moreirense 1-0. Sintrense-Rio Ave 3-2. U. Lamas-V.Guimarães 0-1. Ançã-Casa Pia 0-3. Vila Real-Tondela 1-5. Belenenses-Estoril 1-2."

- "Próxima jornada (1/16 avos) 23/11. FC Porto-Sintrense. Sporting-Marinhense. Atlético-Benfica. Braga-Nacional. Estoril-Famalicão. V. Guimarães-Mortágua. Santa Clara-Com. Indústria. Tondela-Caldas. Fafe-Arouca. Aves SAD-AC Viseu. Alpendorada-Casa Pia"

- "Inglaterra. Amorim surpreende Liverpool. Vitória do United (2-1) em Anfield com Dalot e Bruno Fernandes"

No A Bola:

- "Luís Filipe Vieira explica como atual presidente se afastou dos adeptos. 'Rui Costa disse que não queria ser águia Vitória"

- "'Mourinho já está a dar muito ao Benfica'. Hélder Cristóvão, antigo capital e ex-técnico da equipa B dos encarnados, jogou no Newcastle, que as águias visitam amanhã"

- "Sporting. Pedro Gonçalves atrás da melhor época de sempre"

- "FC Porta. Samu aperfeiçoa finalização"

- "Taça de Portugal. Sintrense e Fafe tomba-gigantes"

- "Inglaterra. Amorim vence Liverpool em Anfield"

E no Record:

- "Benfica. Choque frontal. Rui Costa e Noronha trocam acusações na reta final da campanha"

- "Sporting. 'Destruíram a minha vida', Bernardo Topa perdeu um olho nos festejos do título"

- "Ioannidis atira-se à Champions. Exibições satisfazem e pode ser titular com o Marselha"

- "FC Porto. Samu é rei espanhol. Maior goleador pelos dragões"

- "Taça de Portugal. Filho de Rui Borges é um dos heróis da Alpendorada. 'Não sei se quero defrontar o meu pai', Mário Borges"

- "Fafe 1-0 Moreirense. Sintrense 3-2 Rio Ave. Mais dois que tombaram"

- "Futebol feminino. Marítimo 1 Rio Ave 1. Benfica 5 Sporting 1. Estreias diferentes na Taça da Liga"

- "Liverpool 1 Man. United 2. Amorim ganha ao campeão"