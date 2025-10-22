Representante da República felicita campeã mundial Madalena Costa

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira veio a público felicitar a patinadora Madalena Costa pela conquista do título de campeã mundial sénior na patinagem livre, hoje, em Pequim, na China.

A jovem estrela madeirense é campeão do Mundo sénior A madeirense Madalena Costa fez história no Mundo da patinagem artística ao sagrar-se, com apenas 17 anos de idade, campeã do Mundo de patinagem livre no escalão sénior.

"Como Representante da República e madeirense, felicito a atleta pela obtenção deste título que enaltece o desporto nacional, regional e local, felicitações extensivas à sua Mãe e Treinadora, Sheila Rodrigues, e ao seu clube, o Sporting Club Santacruzense", pode ler-se a nota emitida pelo gabinete de Ireneu Barreto.

"O título agora alcançado consagra a carreira desta jovem atleta natural da Região Autónoma da Madeira, que sobe com apenas 17 anos a um patamar único, reforçando a menção que teve, da revista Forbes, em Dezembro transacto, como uma das atletas portuguesas mais influentes", acrescenta o comunicado.

Madalena Costa, que ainda cumpre o seu primeiro ano de júnior e este ano se sagrou tetracampeã europeia, tornou-se na primeira patinadora portuguesa a conquistar o título mundial sénior na disciplina.

A patinadora nacional reforça o feito com o facto de a nível mundial ser a mais jovem de sempre a realizar esta conquista, conseguindo também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina (260.15).

Madalena Costa terminou com a pontuação 260.15 no total das provas de programa curto e longo, à frente da italiana Cioia Fiori (224.76), prata, e da espanhola Sira Bella Gallardo (185.66), bronze, tendo as compatriotas Catarina Craveiro e Mariana Almeida terminado em sétimo (151.78) e oitavo (142.91), respetivamente.

Esta é a primeira medalha de ouro de sempre, em patinagem livre, no escalão de seniores, para Portugal.

Madalena Costa, que completou 17 anos em 14 de Outubro, está este ano a competir no escalão de seniores, tendo já conquistado o Campeonato da Europa em Setembro.