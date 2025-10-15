O reconhecimento de muitos que têm trabalhado para o turismo

Foram quase 30 os agraciados em várias áreas, todos com um percurso de décadas e que muito têm contribuído para o percurso do turismo da Madeira. A cerimónia decorreu esta manhã no Convento de Santa Clara com a presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura.

Também o secretário do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, ajudaram na entrega das medalhas, tal como os presidentes do IFCN e da EEM, no final da qual Teresa Brazão, uma das agraciadas pelo seu longo percurso na área da Cultura, lembrou que o turismo começou muito antes de ter esse nome e de massificar.

Lembrou que os homenageados de várias áreas reflectem que o sucesso do turismo depende de muita gente, um trabalho colectivo, mas lembrou os desafios que a massificação estão a trazer.

O presidente do Governo Regional tomou a palavra para garantir que está a ser feito um trabalho profundo para que a Madeira saia a ganhar com a massificação, nomeadamente na gestão de acessos e em expandir o conceito de utilizador-pagador.