Portugueses vão lutar pelo título europeu de andebol de praia
Estão encontrados dos finalistas da edição de 2025 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, que está a ter lugar pelo quarto ano consecutivo no Porto Santo.
O domínio é português e na final estarão três equipas portuguesas e uma espanhola.
Na prova masculina o título europeu será disputado entre os actuais campeões da Europa, o GRD Leça-Spar e o Nazaré BHT, que nas meias-finais desta manhã foram mais forte que os alemães do 12 Monkeys Koln BHC e os dinamarqueses do Rodby Beach Boys tendo vencido por 2-0 e 2-1 respectivamente.
A final terá lugar pelas 17h30, enquanto pelas 15h30 há duelo na luta pelo terceiro lugar do pódio.
Já nos femininos as campeãs em título, as dinamarquesas do The Danish Beachhandball Dream foram surpreendidas na meia-final pelas espanholas da Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga ao perder por 2-0, enquanto na outra semi-final as portuguesas do GRD Leça-Love Tiles venceram as húngaras do Red Velvet BHC Aqvital por 2-1.
A final feminina tem lugar pelas 16h30, enquanto o duelo pela medalha de bronze terá lugar pelas 14h30.