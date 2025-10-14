GR entrega 28 medalhas de Mérito Turístico

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente quarta-feira, 15 de Outubro, às 11 horas, na cerimónia de entrega das medalhas de Mérito Turístico, no Convento de Santa Clara, no Funchal.

Em 2025 serão agraciadas 28 personalidades e entidades pelos relevantes serviços para o turismo da Madeira. A saber:

– António Augusto Rodrigues Barbosa

– Emanuel Severino Ferreira de Nóbrega

– Fernando Dinis de Abreu

– Isabel Nóbrega Freitas da Eira

– Joel Hilário Gomes Martins

– José Alberto Dias Cardoso (a título póstumo)

– José Manuel Perestrelo Vieira

– Luís António Ferreira de Vasconcelos e Freitas

– Mário Gonçalves Abreu

– Luís Gonçalo Silva

– Restaurante ‘Londres’

– Restaurante ‘Os Combatentes’

– Teresa de Freitas Brazão

– António Gomes de Freitas

– Aurélia Maria da Silva Gomes

– Emanuel Nélio Freitas Sousa

– Euromar – Nóbrega e Silva

– Francisco António Galhanas

– Hernâni Gonçalves Campanário

– João Vicente Gouveia Vieira

– José Isamberto Gomes da Silva

– Liliana Pinto Dionísio

– Luís de Jesus

– Manuel Vasconcelos Melim Ferreira

– Raul Duarte Figueiros Lourenço Gonçalves

– Victor Figueira da Costa

– José Alberto Jesus Jardim

– Sidónio Sérgio Teixeira de Freitas.