"Consegui resistir até à meta"

Vencedor da prova dos 30 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025, Américo Caldeira destacou a exigência do percurso e o seu estado de forma, mostrando satisfação com a vitória apesar de alguns contratempos.

"A prova em si correu bem. Houve alguns lapsos a nível da organização — não estava à minha espera nas passagens e passei sem me verem, mas as fotos confirmam. No último abastecimento fui privado da água e vim até à meta sem beber. Não é fácil, mas resisti. O organismo já está habituado a estas andanças e continuamos com quase 50 anos, meio século, em cima das pernas, a dar forte e feio. E assim a competição tem de ser. Mas estão de parabéns à organização. Lapsos acontecem a qualquer um. Quanto à minha forma, sim, estou em pico de forma. Vim do Campeonato do Mundo na Bulgária, de Skyrunning, que foram 30 km com dois mil metros de desnível, passamos na neve, estava muito frio, mas resisti e consegui trazer a medalha de bronze para Portugal. Mais uma medalha. E cá estamos a competir na nossa região. É sempre um prazer competir na nossa ilha."