Esfuma Sport Clube premiada pelo IPDJ

O Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), "através do Plano Nacional de Ética no Desporto, premiou a Esfuma Sport Clube pelas Academias que realiza ao longo da temporada", informa uma nota do clube esta quarta-feira.

"Trata-se de uma iniciativa com um programa diversificado e extremamente rico, e sempre com enorme procura por parte dos jovens praticantes", explica, sendo que a 'Esfuma' é a "única premiada da Região Autónoma da Madeira", representada pela sua presidente, Carolina Martins, e pelo coordenador técnico, Igor Pita, que marcaram "presença na cerimónia que decorreu na tarde de ontem, terça-feira, em Viseu".

"Reconhecendo a satisfação e honra desta distinção, os responsáveis da Esfuma que estiveram presentes, deixaram clara a promessa e empenho para continuar a crescer e a merecer a confiança em si depositada", conclui a nota.

De acordo com um post do IPDJ, o seu auditório naquela cidade "foi o palco da cerimónia nacional de entrega dos Prémios de Boas Práticas da Bandeira da Ética 2025", promovida "através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED)". A cerimónia "reuniu dezenas de entidades desportivas, representantes institucionais, embaixadores da Ética no Desporto e agentes de todo o país, num momento de celebração dos valores que dignificam o desporto: respeito, inclusão, superação e fair play".

Na sessão de abertura, resume, Lídia Praça, vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, destacou: "Hoje celebramos o trabalho de quem acredita que o desporto é muito mais do que competição. É respeito, é cooperação, é superação. É ética." E concluiu com "uma mensagem inspiradora", cita: "Estar no desporto é como estar na vida. Porque a vida também é um jogo, um jogo onde não vale tudo, nem pode valer tudo. É nos valores que escolhemos seguir, nas regras que decidimos respeitar, e na forma como tratamos os outros, que se revela o verdadeiro espírito ético. Hoje celebramos quem joga com respeito, com verdade e com coragem."

Já no encerramento, Ricardo Gonçalves, presidente do IPDJ, "reforçou o compromisso coletivo com os valores éticos no desporto". Citado , disse: "Celebrámos não apenas projetos e entidades, mas sobretudo pessoas que acreditam que o desporto pode e deve ser um espaço de inclusão, respeito, formação e cidadania."

No evento "foi também anunciada a internacionalização da Bandeira da Ética, com uma primeira fase centrada na Europa, reforçando Portugal como referência na promoção de uma cultura desportiva ética e responsável."

E acrescenta que "a cerimónia foi marcada por momentos de grande emoção e orgulho. Para muitos dos premiados, o reconhecimento representa não apenas a valorização do trabalho desenvolvido, mas também um incentivo para continuar a promover a ética no desporto, junto de atletas, treinadores, dirigentes e comunidades. Parabéns a todas as entidades distinguidas! Que este prémio seja mais do que um símbolo, que seja um compromisso com um desporto melhor."

Entidades premiadas:

Na categoria de Clubes e Associações Desportivas, foram distinguidos:

Prémio Iniciativa: Grupo Desportivo Os Vidreiros ('Dia Solidário – O futebol não é só dentro de campo, juntos é mais fácil') e Esfuma Sport Clube ('Esfuma Academias')

Menção Honrosa Iniciativa: Casa Benfica de Portalegre ('Fomentar o respeito mútuo entre atletas e árbitros')

Prémio Projeto: Associação Desportiva de Castelo de Vide ('O Desporto Muda Mentalidades')

Menções Honrosas Projeto: Rio Mau Futebol Clube ('Zangões com Ética') e Clube Desportivo Santo António ('O Figas vai contigo à escola')

Prémio Departamento: União Desportiva da Serra ('Escola de Formação de Futebol')

Menção Honrosa Departamento: União Futebol Comércio e Indústria ('Gabinete de Ética – Futebol de Formação')

Prémio Entidade: Invictus Viseu

Menção Honrosa Entidade: Guimagym – Clube de Ginástica de Guimarães

Na categoria de Municípios, foram atribuídos:

Prémio Iniciativa: Câmara Municipal de Abrantes ('Workshop – Preparar o Atleta do Futuro')

Prémio Projeto: Câmara Municipal de Loulé ('Brincamos')

Menção Honrosa Projeto: Câmara Municipal da Amadora ('Programa de Promoção da Ética Desportiva na Amadora 2024-2027')

Prémio Departamento: Câmara Municipal de Valongo ('Divisão de Desporto')

Menção Honrosa Departamento: Câmara Municipal da Covilhã ('Divisão de Desporto e Associativismo')

Na área da Educação, foram reconhecidas:

Prémio Iniciativa: Colégio de Amorim ('Amorim Ética e Valores Clube')

Prémio Departamento: Colégio Militar ('Departamento de Educação Física')

Prémio Entidade: Escola EB 2,3 Luís de Sttau Monteiro

Em Outras Tipologias de Entidade, os galardoados foram:

Prémio Departamento: Universidade de Coimbra ('Departamento de Desporto')

Prémio Entidade: Fundação Benfica

Menção Honrosa Entidade: Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro ('Pedago – Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos, Lda.')

Bandeiras da Ética atribuídas:

Bronze: Associação de Santo Tirso de Futsal, Clube Desportivo das Aves 1930, Clube de Karate Shodai, Guimagym – Clube de Ginástica de Guimarães, Grupo Desportivo de Mangualde

Prata: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, Associação VizelaSkating – Clube de Patinagem de Vizela, Clube de Futebol de Sassoeiros, Clube Golfe Braga, Associação Clube de Futebol Pauleta, Ginásio Clube Figueirense

Ouro: Invictus Viseu – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural.