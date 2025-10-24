Muitas nuvens e precipitação fraca nas previsões do tempo para hoje

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca. O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas máximas apontam para 26ºC na Madeira e 25ºC no Porto Santo. As mínimas serão de 21ºC e 20ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta, igualmente, períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca. O vento soprará fraco na capital madeirense.

Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.