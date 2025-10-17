Muitas nuvens e alguma chuva nas previsões para esta sexta-feira

Esta sexta-feira, na Madeira, fica marcada por períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser localmente intensos, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar-se muito nublado. Desde as 18 horas de ontem até às 6 horas da manhã desta sexta-feira tem vigorado um aviso amarelo para a chuva na costa Sul e nas zonas altas da Madeira. A precipitação poderá ser por vezes forte e persistente.

As previsões apontam, ainda, para vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Sul.

Apesar da chuva, está prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas terras altas. No geral, os termómetros deverão chegar aos 27ºC na Madeira e menos um grau no Porto Santo. As mínimas serão de 21ºC e 20ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta, igualmente, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser localmente intensos. O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Sul.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas deverão ser de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC .