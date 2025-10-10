Muitas nuvens nas previsões para esta sexta-feira com aguaceiros a Norte
As previsões para hoje, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira ficará, também, marcada pela possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
Quanto ao vento, as previsões apontam para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.
Os termómetros devem chegar aos 25ºC na Madeira e 24ºC no Porto Santo. As mínimas serão, em ambas as ilhas, de 20ºC.
Para o Funchal, o IPMA prevê, igualmente, períodos de céu
muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, passando a ondas de Nordeste. Na costa Sul são esperadas ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.