Manhã de chuva nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 21 de Outubro, apontam para céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva, em especial na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira e até ao fim da manhã.

Quanto ao vento, este soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Norte, sendo inferior a 15 km/h na zona do Funchal.

Os termómetros irão variar entre os 22 e os 26ºC, no Funchal, 21 a 26ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rodará os 23/24ºC.