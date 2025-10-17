A chuva não é toda igual. Do aguaceiro à precipitação extrema, conheça os critérios

A chuva forte que caiu entre o final da tarde e o princípio da noite da passada quarta-feira, 15 de Outubro, no Funchal, chegou a ser torrencial durante a meia hora de maior intensidade, conforme noticiou o DIÁRIO.

Mas o que faz de uma chuvada, uma chuva torrencial?

Antes de mais importa perceber qual é a diferença entre “precipitação”, “chuva” e “aguaceiro”.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) designa-se por "precipitação" todo o conjunto de partículas de água, quer no estado líquido, no estado sólido ou nos dois, que caem da atmosfera e que atingem a superfície do globo. A chuva, a neve e o granizo, são portanto diferentes formas de precipitação.

Todavia, nas previsões meteorológicas por vezes aparece a indicação de "chuva", outras de "aguaceiros" e outras até de "chuva ou aguaceiros".

A chuva é a precipitação de partículas de água no estado líquido, que caem sob a forma de gotas de diâmetro geralmente superior a 0,5 mm, com velocidade em geral superior a 3 m/s e em regra de forma bastante uniforme.

Já o aguaceiro – que é afinal um regime de chuva – é caracterizado por começar e terminar de forma brusca, frequentemente com variações rápidas de intensidade e pela alternância rápida do aspecto do céu.

Assim, de acordo com o IPMA, quando os meteorologistas estão a prever que a precipitação se estenda de forma uniforme numa determinada região e caia de forma regular e até contínua durante determinado período de tempo, então a previsão é de "chuva".

Quando se prevê que haja grande alternância, quer do ponto de vista espacial de local para local, quer do ponto de vista temporal para um mesmo local, entre o céu muito nublado ou encoberto com precipitação com períodos de céu pouco nublado ou mesmo limpo, então os meteorologistas utilizam o termo "aguaceiro".

Chuva Torrencial: Quando a água cai com força suficiente para mudar o dia

No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, o adjectivo torrencial refere-se a algo “que cai com força e abundância” (por exemplo: chuvas torrenciais). Todavia, quando falamos em critérios meteorológicos, em Portugal, o termo “chuva torrencial” não é uma categoria oficial do IPMA, embora seja usado em linguagem meteorológica e científica para descrever precipitação de intensidade excepcionalmente elevada num curto espaço de tempo — normalmente associada a fenómenos convectivos intensos (como trovoadas, linhas de instabilidade ou células convectivas).

Na literatura técnica portuguesa, “chuva torrencial” é sinónimo de “precipitação intensa” ou “aguaceiro muito forte”, sendo identificada pelos valores de precipitação horária que correspondem aos níveis mais elevados de aviso meteorológico do IPMA.

O IPMA emite aviso meteorológicos para situações de vento forte, precipitação forte, queda de neve, trovoada, frio, calor, nevoeiro persistente e agitação marítima.

O IPMA aplica estes mesmos limiares de precipitação (mm/h e mm/6h) ao continente, Madeira e Açores, mas a Proteção Civil da Madeira reforça as medidas devido ao relevo acentuado e ao regime orográfico intenso da ilha.

De acordo com o Serviço Regional de Protecção Civil, episódios classificados como “chuva torrencial” na Madeira são geralmente aqueles que ultrapassam 60 mm/h ou causam impactos imediatos em ribeiras e zonas urbanas (Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, etc.).

Em boletins oficiais, esta designação é usada como sinónimo de precipitação extrema de curta duração associada a trovoadas convectivas ou linhas de instabilidade.

INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO LÍQUIDA

A classificação da intensidade da precipitação líquida distingue-se entre chuva contínua e aguaceiros de chuva.

Para a chuva contínua, considera-se fraca quando os valores são inferiores a 0,5 mm por hora, moderada quando situam-se entre 0,5 e 4 mm por hora, e forte quando excedem 4 mm por hora.

No caso dos aguaceiros de chuva, a classificação é ligeiramente diferente devido à sua natureza mais intensa e localizada: são considerados fracos quando a precipitação é inferior a 2 mm por hora, moderados entre 2 e 10 mm por hora, fortes quando se situam entre 10 e 50 mm por hora, e violentos quando ultrapassam 50 mm por hora.

Esta distinção é crucial para avaliar o risco de cheias rápidas, aluimentos e outros efeitos da precipitação intensa.

EM RESUMO: CRITÉRIOS TÍPICOS PARA “CHUVA TORRENCIAL”

Para que uma chuva seja descrita como torrencial, é usual que pelo menos um destes critérios (ou algo similar) seja cumprido:

Altíssima intensidade de precipitação instantânea ou média sobre curtos períodos (ex: ≥ 50-60 mm/h).

Acumulação significativa em pouco tempo, como dezenas de milímetros em 30 minutos ou menos, que se traduzem em alerta ou aviso vermelho.

Persistência ou repetição: embora principalmente a intensidade seja o que define “torrencial”, se esse padrão se prolonga ou se repete, o risco e uso desse termo aumentam.

Impacto local: se essa chuva causa efeitos adversos imediatos (alagamentos, risco de cheia ou de massa, impedimentos no trânsito, etc.), muitas vezes é relatada como torrencial.

Este explicador mostra que a chuva torrencial não é apenas uma questão de quantidade de água, mas também da sua intensidade e duração, combinada com o relevo e a infra-estrutura urbana, fatores que determinam a rapidez com que um aguaceiro ou tempestade pode transformar-se numa situação de risco.

E, já que o tema é chuva, terminamos assim o Explicador de hoje: